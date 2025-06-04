Дэвид Култхард о недовольстве Хэмилтона последней гонкой: «Нравится это Льюису или нет, но таково сейчас положение команды»

Култхард высказался о проблемах Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о текущей форме Льюис Хэмилтона и неудаче на Гран-при Испании , после которой британец заявил, что провел худшую гонку в карьере, а его напарник оказался заметно быстрее и сумел попасть на подиум.

«Нравится это Льюису или нет, но сейчас команда находится вот в таком положении. У них, что называется, ботинок был надет не на ту ногу, им нужно было пропустить вперед более быструю на тот момент машину, а с остальным разбираться потом, по ходу Гран-при.

В данном случае Льюис в начале заезда не мог поддерживать нужный темп.

В середине гонки был отрезок, когда Льюис не уступал в темпе Леклеру – как казалось, он сумел найти для себя комфортные условия. Так что у Льюиса есть и поводы для позитива. Но прямо сейчас, как мне кажется, он немного обалдел от того количества трудностей, с которыми он столкнулся в процессе адаптации к работе в «Феррари », – рассказал Култхард.

Худшая гонка в карьере Хэмилтона – сам признал! Что там стряслось?