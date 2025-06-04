Стролл успешно перенес операцию.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл перенес операцию на запястье. Канадец не смог выступить на Гран-при Испании , снявшись с соревнований после квалификации. Официальной причиной стали сильные боли в руке и запястье.

Стролл получил травму в результате несчастного случая перед началом сезона-2023, пропустил предсезонные тесты, но успел восстановиться к началу чемпионата.

Теперь же, согласно заявлению команды, Стролл периодически испытывал боль в руке в последние недели, и по ходу гоночного уик-энда в Барселоне было принято решение о том, чтобы сделать новую операцию.

При этом в команде не предоставили журналистам никакой информации о том, как именно прошла операция, как чувствует себя Стролл и каковы примерные сроки восстановления. Участие Стролла в Гран-при Канады 13-15 июня остается под вопросом.

Стролл снялся с гонки «Ф-1» из-за травмы руки из 2023-го – похоже на правду? Ответ нашего блогера-врача