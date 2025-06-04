Нико Росберг: «Тяжело наблюдать за неудачами Хэмилтона. И у него самого тоже нет ответов»

Росберг высказался о неудачной гонке Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о неудачном выступлении Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании .

Сам Льюис после гонки назвал ее худшей в карьере.

«Тяжело было за этим наблюдать. Воскресенье обернулось для него ужасным днем, в гонке он был слишком медленным, что весьма необычно для Льюиса. Да, порой у него происходят небольшие падения скорости в квалификациях, но в гонках он обычно смотрится великолепно, а тут он был ужасающе плох.

И у самого Льюиса тоже не было ответов на эти вопросы. Может быть, дело в повреждении днища болида? Современные болиды очень чувствительны к подобным повреждениям. Даже небольшое повреждение днища может привести к сильной потере скорости. Ну или я не знаю, что происходит.

А когда у самого гонщика нет ответов, тебе приходится очень непросто – особенно когда ты видишь, как твой напарник в той же самой гонки приезжает на подиум, занимая третье место», – рассказал Росберг.

Худшая гонка в карьере Хэмилтона – сам признал! Что там стряслось?