Андреа Кими Антонелли о сходе: «Двигатель вообще не подавал признаков того, что с ним что-то не так. Все случилось внезапно»

Антонелли расстроен сходом на Гран-при Испании.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги гонки в Барселоне, в которой он не сумел добраться до финиша из-за технических проблем с болидом.

Антонелли сошел на 53-м круге после внезапной поломки двигателя, чем вызвал появление на трассе машины безопасности.

«Гонку я провел в одиночестве. И я был очень зол из-за нашей стратегии. На шинах «медиум» ощущения, если честно, были хорошими. Особенно ближе к концу, когда я поймал очень стабильный темп. И очень досадно, что гонка для нас закончилась вот так.

На кругах до схода двигатель вообще не подавал никаких признаков того, что с ним что-то не так и что может возникнуть проблема. Все случилось внезапно. Я вообще ничего не чувствовал до того, как мотор отключился. И да, конечно, это было неприятно. Но я постараюсь вернуться, став сильнее, уже в следующей гонке», – рассказал Антонелли.

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