Ральф Шумахер о таране Расселла Ферстаппеном: «Такое поведение Макса – это просто позор»

Ральф Шумахер раскритиковал Ферстаппена за таран Расселла.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что был разочарован действиями Макса Ферстаппена на Гран-при Испании, который намеренно врезался в болид «Мерседеса » Джорджа Расселла , за что в итоге получил 10-секундый штраф и опустился на 10-е место в протоколе гонки.

«Такое поведение Ферстаппена – это просто позор. Четырехкратному чемпиону «Формулы-1» не нужно так себя вести.

Я не знаю, что на него нашло. Да, я понимаю, что он в тот момент был расстроен, но это не оправдание. Видимо, в этой гонке Макс осознал, что дела идут не так хорошо, как он надеялся, и что обновления болида «Ред Булл» не сработали так, как рассчитывали в команде», – рассказал Шумахер.

Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место