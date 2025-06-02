Фредерик Вассер: «Примерно 70 процентов дистанции гонки Хэмилтон провел впереди Расселла, потом возникла проблема с болидом»

Вассер не считает гонку Хэмилтона в Барселоне провальной.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер прокомментировал заявления Льюиса Хэмилтона , который был очень расстроен результатом Гран-при Испании . Льюис закончил гонку на 6-й позиции, но при этом пропустил вперед Нико Хюлькенберга. А после гонки был в очень плохом настроении и в интервью отвечал на вопросы журналистов односложными предложениями.

«Мне кажется, что вы [журналисты] тоже должны быть достаточно опытными специалистами, чтобы не делать далеко идущие выводы после первых слов гонщика после Гран-при. Если вам нужна полемика – вы можете дискутировать, но повода для этого тут нет.

Примерно 70 процентов дистанции гонки Льюис провел впереди Расселла. И я сомневаюсь, что Расселл назвал свою гонку провальной. Но да, после того как на последнем отрезке, еще до появления машины безопасности, у Льюиса возникла проблема с болидом, в итоге результат получился не слишком хорошим. Но Льюис проехал 45 кругов впереди Расселла », – рассказал Вассер.

Льюис Хэмилтон: «Худшая гонка, в которой я участвовал за карьеру»