Фредерик Вассер: «Примерно 70 процентов дистанции гонки Хэмилтон провел впереди Расселла, потом возникла проблема с болидом»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал заявления Льюиса Хэмилтона, который был очень расстроен результатом Гран-при Испании. Льюис закончил гонку на 6-й позиции, но при этом пропустил вперед Нико Хюлькенберга. А после гонки был в очень плохом настроении и в интервью отвечал на вопросы журналистов односложными предложениями.
«Мне кажется, что вы [журналисты] тоже должны быть достаточно опытными специалистами, чтобы не делать далеко идущие выводы после первых слов гонщика после Гран-при. Если вам нужна полемика – вы можете дискутировать, но повода для этого тут нет.
Примерно 70 процентов дистанции гонки Льюис провел впереди Расселла. И я сомневаюсь, что Расселл назвал свою гонку провальной. Но да, после того как на последнем отрезке, еще до появления машины безопасности, у Льюиса возникла проблема с болидом, в итоге результат получился не слишком хорошим. Но Льюис проехал 45 кругов впереди Расселла», – рассказал Вассер.
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