Льюис Хэмилтон: «Очень трудный день, больше мне нечего добавить»

Хэмилтон разочарован результатом гонки в Барселоне.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что у него нет настроения обсуждать неудачную гонку.

«Не сказал бы, что с машиной было что-то не так. Просто это был далеко не лучший для нас день.

Стратегия на гонку была хорошей. Команда отлично поработала. Но что имеем – то имеем.

Вообще у меня был очень плохой день и сейчас мне правда нечего сказать. Это был очень трудный день, больше мне нечего добавить.

Это было ужасно. И я не вижу смысла вдаваться в объяснения. Это не ваша вина. Просто я правда не знаю, что еще сказать.

Сможет ли команда найти какие-то ответы? Уверен, что нет», – рассказал Хэмилтон.

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