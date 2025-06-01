Льюис Хэмилтон: «Очень трудный день, больше мне нечего добавить»
Хэмилтон разочарован результатом гонки в Барселоне.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что у него нет настроения обсуждать неудачную гонку.
«Не сказал бы, что с машиной было что-то не так. Просто это был далеко не лучший для нас день.
Стратегия на гонку была хорошей. Команда отлично поработала. Но что имеем – то имеем.
Вообще у меня был очень плохой день и сейчас мне правда нечего сказать. Это был очень трудный день, больше мне нечего добавить.
Это было ужасно. И я не вижу смысла вдаваться в объяснения. Это не ваша вина. Просто я правда не знаю, что еще сказать.
Сможет ли команда найти какие-то ответы? Уверен, что нет», – рассказал Хэмилтон.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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