Шарль Леклер о контакте с болидом Ферстаппена на прямой: «Макс пытался выдавить меня в сторону внутренней траектории, а я этого не хотел»

Леклер доволен результатом гонки в Барселоне.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Испании , рассказав о борьбе с Максом Ферстаппеном , а также отметив, что он остался доволен попаданием на подиум.

«С Максом мы вели борьбу за позицию, чтобы получить слип-стрим. Макс пытался выдавить меня в сторону внутренней траектории, а я не хотел туда смещаться, поэтому постарался сам на него надавить.

Я пытался заставить его сместиться левее, между нашими болидами произошел совсем небольшой контакт, но, к счастью, обошлось без последствий.

Я очень рад. Я пожертвовал квалификацией, чтобы получить лучший набор шин в гонке. Я не знал, окупится ли этот риск или нет. В итоге получилось, что он окупился.

Думаю, если бы гонка проходила нормально, то мы бы финишировали четвертыми. Но нам повезло с появлением на трассе машины безопасности», – рассказал Леклер.

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