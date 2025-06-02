Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании

Ферстаппена назвали гонщиком дня по итогам гонки в Барселоне.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при .

На этапе в Барселоне Макс Ферстаппен до последнего боролся за победу с Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом . Однако в итоге стал участником нескольких спорных инцидентов борьбы за позицию и получил 10-секундный штраф за столкновение с Джорджем Расселлом , из-за которого откатился на 10-ю позицию.

Инцидент произошел на последнем круге, в то время как голосование заканчивается за 2 круга до финиша.

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