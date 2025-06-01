Антонелли вылетел с трассы и сошел с дистанции Гран-при Испании
Антонелли сошел с дистанции Гран-при Испании.
Инцидент произошел на 55-м круге гонки. Антонелли столкнулся с неполадками в работе болида и вылетел с трассы, застряв в гравии. В результате инцидента на трассе появилась машина безопасности.
Гонка «Ф-1» в Испании: Ферстаппен штурмует «Макларен», «Феррари» рвется на подиум
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости