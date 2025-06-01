Антонелли вылетел с трассы и сошел с дистанции Гран-при Испании

Антонелли сошел с дистанции Гран-при Испании.

Инцидент произошел на 55-м круге гонки. Антонелли столкнулся с неполадками в работе болида и вылетел с трассы, застряв в гравии. В результате инцидента на трассе появилась машина безопасности.

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