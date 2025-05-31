Фредерик Вассер: «Феррари» сделала ставку на гонку и будет сражаться с Ферстаппеном»

«Феррари» настроилась на борьбу с Ферстаппеном за призы в Барселоне.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер прокомментировал пятую позицию Льюиса Хэмилтона и седьмую – Шарля Леклера по итогам квалификации к Гран-при Испании.

Леклер оставил один из комплектов «софта» для гонки и совершил свою попытку раньше соперников.

«В начале уик-энда мы решили сохранить два комплекта «медиума» на завтра, а также у нас будет комплект «софта», на котором проехали всего один круг.

В квалификации мы расплатились за это – пожалуй, можно было завоевать четвертое место. С таким выбором у нас больше гибкости: есть два новых комплекта «медиума», а это означает, что мы можем заехать в боксы чуть раньше.

Очевидно, нужно было чем-то пожертвовать, но Шарль был с самого начала убежден, что это верный выбор, поскольку деградация шин высокая, а гонка продлится 56 кругов.

Квалификация Льюиса прошла хорошо, если не считать начало сессии, когда мы отставали и были вынуждены поставить второй комплект покрышек.

В целом мы не можем быть довольны результатом, но наша стратегия заключается в ставке на гонку – именно в ней зарабатывают очки. Это риск, но таково наше решение.

Завтра мы будем сражаться с Максом [Ферстаппеном]. «Макларен» был быстрым с начала сезона, хотя в прошлом нам удавалось показывать такой же гоночный темп – но мы всегда были быстрее в воскресенье, а не в субботу», – объяснил менеджер.

Шарль Леклер: «Я пожертвовал квалификацией. Надеюсь, это окупится в гонке. Если нет – это будет моя вина»

Льюис Хэмилтон: «В гонке моя цель – попасть на подиум»