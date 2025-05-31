Фредерик Вассер: «Феррари» сделала ставку на гонку и будет сражаться с Ферстаппеном»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал пятую позицию Льюиса Хэмилтона и седьмую – Шарля Леклера по итогам квалификации к Гран-при Испании.
Леклер оставил один из комплектов «софта» для гонки и совершил свою попытку раньше соперников.
«В начале уик-энда мы решили сохранить два комплекта «медиума» на завтра, а также у нас будет комплект «софта», на котором проехали всего один круг.
В квалификации мы расплатились за это – пожалуй, можно было завоевать четвертое место. С таким выбором у нас больше гибкости: есть два новых комплекта «медиума», а это означает, что мы можем заехать в боксы чуть раньше.
Очевидно, нужно было чем-то пожертвовать, но Шарль был с самого начала убежден, что это верный выбор, поскольку деградация шин высокая, а гонка продлится 56 кругов.
Квалификация Льюиса прошла хорошо, если не считать начало сессии, когда мы отставали и были вынуждены поставить второй комплект покрышек.
В целом мы не можем быть довольны результатом, но наша стратегия заключается в ставке на гонку – именно в ней зарабатывают очки. Это риск, но таково наше решение.
Завтра мы будем сражаться с Максом [Ферстаппеном]. «Макларен» был быстрым с начала сезона, хотя в прошлом нам удавалось показывать такой же гоночный темп – но мы всегда были быстрее в воскресенье, а не в субботу», – объяснил менеджер.
Шарль Леклер: «Я пожертвовал квалификацией. Надеюсь, это окупится в гонке. Если нет – это будет моя вина»