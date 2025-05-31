Шарль Леклер: «Я пожертвовал квалификацией. Надеюсь, это окупится в гонке. Если нет – это будет моя вина»

Леклер пожертвовал квалификацией ради шанса на подиум в Барселоне.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Испании , в которой занял 7-е место.

Леклер рассказал, что сознательно оставил на один комплект «софта» меньше, чем у соперников, чтобы попробовать получить преимущество в гонке за счет наличия двух свежих комплектов шин «медиум».

«У меня не осталось [свежих комплектов] шин. Думаю, наша машина была чуть ли не единственной в квалификации, для работы с которой осталось всего четыре комплекта «софта». У всех остальных было по пять комплектов «софта».

Так что я сразу понимал, что нам будет трудно. При этом мне хотелось использовать только три комплекта «софта», что еще сильнее осложняло задачу. И всю ответственность я беру на себя, поскольку это именно я подтолкнул команду пойти таким путем. Но я вполне доволен своим выбором.

Да, я пожертвовал сегодняшней квалификацией. Но я надеюсь, что это окупится в завтрашней гонке. Если же нет – ну, это произойдет по моей вине.

Цель на гонку? Попасть на подиум. Думаю, у нас сильный гоночный темп. Ну и зависит от того, как много мы сможем обгонять», – рассказал Леклер.

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