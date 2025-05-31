Льюис Хэмилтон: «В гонке моя цель – попасть на подиум»

Хэмилтон надеется попасть на подиум гонки в Барселоне.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Испании , в которой занял пятое место, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

«Все прошло довольно хорошо. Пятница началась неплохо, но потом у нас возникли проблемы с днищем болида, так что во второй практике машина сильно потеряла в прижимной силе, баланс был сильно смещен.

Мы были в небольшом недоумении, ведь мы ничего не меняли в машине, а потом у нас внезапно возникла эта проблема.

Сегодня мы все исправили и машина стала заметно лучше управляться, и мы явно добились прогресса, сумев пробиться в третий сегмент квалификации, а потом заняв пятое место. Я этому весьма рад.

С нетерпением жду гонку. Вчера мне удалось немного потренироваться на длинной дистанции. Борьба будет очень плотной. Вообще, на самом деле, плотность результатов просто невероятная. Какие-то 0,05 секунды могут отделить 6-е место от 11-го.

На длинной дистанции трудно будет всем. У большинства остались только шины «софт» и по одному «медиуму». У Шарля и пары других пилотов осталось два комплекта «медиума».

Какие шины будут лучшими? Какой будет оптимальная стратегия? Ключевой момент – хорошо стартовать. В гонке моя цель – попасть на подиум. Ведь я Бог знает сколько времени там не был», – рассказал Хэмилтон.

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