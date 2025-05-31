Макс Ферстаппен: «Завтра сделаю все, что смогу, но победить «Макларены» будет очень тяжело»
Ферстаппен доволен третьим местом в квалификации в Барселоне.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, а также поделился мнением о своих перспективах в завтрашней гонке.
«На протяжении всего уик-энда нам не хватало скорости в сравнении с «Маклареном». Но квалификация прошла хорошо.
Третье место – это как раз более или менее та позиция, на которой мы и должны были оказаться. На этой трассе главная задача – выжать из машины все. Завтра сделаю все, что смогу, но победить соперников из «Макларена» будет очень тяжело», – рассказал Ферстаппен.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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