Макс Ферстаппен: «Завтра сделаю все, что смогу, но победить «Макларены» будет очень тяжело»

Ферстаппен доволен третьим местом в квалификации в Барселоне.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Испании , а также поделился мнением о своих перспективах в завтрашней гонке.

«На протяжении всего уик-энда нам не хватало скорости в сравнении с «Маклареном ». Но квалификация прошла хорошо.

Третье место – это как раз более или менее та позиция, на которой мы и должны были оказаться. На этой трассе главная задача – выжать из машины все. Завтра сделаю все, что смогу, но победить соперников из «Макларена» будет очень тяжело», – рассказал Ферстаппен.

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