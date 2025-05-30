Шарль Леклер: «Феррари» быстрее в Испании, чем я ожидал»

Леклер позитивно настроен после первых сессий в Барселоне.

Гонщик «Феррари » Шарль Леклер оценил итоги пятничных практик перед Гран-при Испании: напарник Льюис Хэмилтон стал третьим в первой тренировке, сам монегаск доехал до пятого места во второй.

«На трассе очень жарко, что немного усложняет ситуацию, поскольку сцепление не такое хорошее, как нам бы хотелось. Тем не менее день сложился лучше, чем ожидалось, болид быстрее, чем я ожидал. Надеюсь, перед квалификацией мы можем выжать еще больше.

Впереди много работы, но, похоже, мы не так далеко. Вечером мы сосредоточимся на ключевых областях, чтобы как можно лучше реализовать потенциал в субботу», – сообщил Шарль.

Гран-при Испании-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен и Норрис показали одинаковое время

Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й