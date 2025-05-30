8

Шарль Леклер: «Феррари» быстрее в Испании, чем я ожидал»

Леклер позитивно настроен после первых сессий в Барселоне.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер оценил итоги пятничных практик перед Гран-при Испании: напарник Льюис Хэмилтон стал третьим в первой тренировке, сам монегаск доехал до пятого места во второй.

«На трассе очень жарко, что немного усложняет ситуацию, поскольку сцепление не такое хорошее, как нам бы хотелось. Тем не менее день сложился лучше, чем ожидалось, болид быстрее, чем я ожидал. Надеюсь, перед квалификацией мы можем выжать еще больше.

Впереди много работы, но, похоже, мы не так далеко. Вечером мы сосредоточимся на ключевых областях, чтобы как можно лучше реализовать потенциал в субботу», – сообщил Шарль.

Гран-при Испании-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен и Норрис показали одинаковое время

Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
Гран-при Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Туррини: «Леклер – Гудини, вытаскивающий кролика из красной шляпы. Обгон Хэмилтона подопечным Бинотто вызывает недоумение»
26 минут назад
Макс Ферстаппен о столкновении с Расселлом: «Разочарование привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти»
1855 минут назад
5-е место Хюлькенберга в Испании – лучший результат Нико с 2019-го и «Заубера» с 2022-го
2сегодня, 08:36
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании
54сегодня, 08:30
Ферстаппен попросил свежие шины на последнем пит-стопе. У Макса оставался новый «хард» и изношенный «софт» – пилот удивился, что поставили жесткие покрышки
23сегодня, 08:11
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025
25сегодня, 08:00
Кристиан Хорнер о том, что Росберг выступил за дисквалификацию Ферстаппена: «Нико склонен выдавать сенсации, когда комментирует»
6сегодня, 07:45
Тото Вольфф: «Ферстаппен повел себя как таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке»
22сегодня, 06:51
Ферстаппену остался 1 штрафной балл до дисквалификации на один Гран-при. Макс набрал 3 очка за столкновение с Расселлом в Испании
61сегодня, 06:30
Индикар. Кирквуд выиграл гонку в Детройте, Шварцман – 16-й, Палоу сошел
1сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото