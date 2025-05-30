Гран-при Испании-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен и Норрис показали одинаковое время

Пиастри стал быстрейшим во второй тренировке в Барселоне.

Гран-при Испании Барселона-Каталония, Монмело 30 мая 2025 года 2-я практика 1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.12,760 (28 кругов) 2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,286 (32) 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,310 (30) 4. Ландо Норрис («Макларен») +0,310 (31) 5. Шарль Леклер («Феррари») +0,500 (33) 6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,538 (31) 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,541 (28) 8. Пьер Гасли («Альпин») +0,625 (30) 9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,640 (29) 10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,734 (29) 11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,773 (29) 12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,832 (30) 13. Юки Цунода («Ред Булл») +0,923 (31) 14. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,961 (34) 15. Алекс Албон («Уильямс») +1,079 (32) 16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,079 (17) 17. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,199 (27) 18. Эстебан Окон («Хаас») +1,245 (30) 19. Оливер Бермэн («Хаас») +1,366 (20) 20. Франко Колапинто («Альпин») +1,543 (31) Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й