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Гран-при Испании-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен и Норрис показали одинаковое время

Пиастри стал быстрейшим во второй тренировке в Барселоне.

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

30 мая 2025 года

2-я практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.12,760 (28 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,286 (32)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,310 (30)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,310 (31)

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,500 (33)

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,538 (31)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,541 (28)

8. Пьер Гасли («Альпин») +0,625 (30)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,640 (29)

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,734 (29)

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,773 (29)

12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,832 (30)

13. Юки Цунода («Ред Булл») +0,923 (31)

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,961 (34)

15. Алекс Албон («Уильямс») +1,079 (32)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,079 (17)

17. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,199 (27)

18. Эстебан Окон («Хаас») +1,245 (30)

19. Оливер Бермэн («Хаас») +1,366 (20)

20. Франко Колапинто («Альпин») +1,543 (31)

Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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logoГабриэл Бортолето
logoЮки Цунода
logoНико Хюлькенберг
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoПьер Гасли
logoЛьюис Хэмилтон
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