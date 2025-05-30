Льюис Хэмилтон: «Стараюсь мотивировать команду. Нужно продолжать работать и не сдаваться»

Хэмилтон поделился настроем после первого дня уик-энда в Барселоне.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании , рассказал, что его замечания и эпизодическая разочарованность скоростью болида направлена на то, чтобы мотивировать команду.

«Я бы сказал, что стараюсь мотивировать команду. Нужно продолжать работу, усердно трудиться и не сдаваться. И мы продолжаем стараться идти вперед, концентрируемся на решении своих проблем.

Ты приезжаешь на трассу в пятницу, надеешься на хороший день, но все идет не так хорошо, как хотелось бы. Но затем вы приезжаете в Монако, и машина начинает работать очень неплохо. И я правда думал, что машина и сегодня будет работать хорошо.

И в первой практике все было не так уж плохо, а вот во второй ситуация заметно ухудшилась. И естественно, что такой ход вещей вас расстраивает. У нас были некоторые проблемы, а значит машина теряла в прижимной силе. Надеюсь, мы сможем все исправить и завтра ситуация улучшится», – рассказал Хэмилтон.

«Феррари» одержима спасением сезона «Ф-1» – но взамен минирует 2026-й. И это ловушка Хэмилтона