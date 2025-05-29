Шарль Леклер: «Машины этого и следующего года настолько сильно отличаются, что таких же проблем у «Феррари» не должно возникнуть»

Леклер не ждет повторения проблем на болиде 2026 года.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что поскольку по своей концепции машины этого и следующего сезона настолько сильно отличаются друг от друга, в 2026 году он не ждет, что команда столкнется с теми же проблемами, что и сейчас.

При этом в «Феррари» усиленно работать над устранением слабых мест текущей машины и не собираются отказываться от борьбы.

«Машины этого и следующего года настолько сильно отличаются, что, как мне кажется, у нас не может возникнуть таких же проблем в следующем сезоне.

Я буду очень удивлен, если это все-таки случится, потому что машина следующего года в принципе должна будет работать совершенно иначе.

Мы по-прежнему сосредоточены на текущем сезоне, для нас важно как можно быстрее найти источник проблемы и устранить его. Вот почему мы так решительно настроены постараться сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию», – рассказал Леклер.

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