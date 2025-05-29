Фернандо Алонсо: «Гран-при Монако всегда был таким. Не думаю, что нужно что-то менять»

Алонсо не видит проблем у Гран-при Монако.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо не считает, что организаторам и руководству «Формулы-1» нужно обязательно придумывать способы сделать Гран-при Монако более зрелищным.

«Гран-при Монако всегда был такими, но сейчас почему-то появилось очень много ожиданий, внимание прессы, разговоров в интернете, в соцсетях. И мы все хотим видеть шоу, видеть больше обгонов, хотим улучшить «Формулу-1», не слезая с дивана.

Меня всегда удивляли негативные комментарии о Гран-при Монако в понедельник после гонки. Но не стоит беспокоиться – в следующем году в среду перед Гран-при Монако все вновь будут в приподнятом настроении.

Просто так получается, что основная партия разыгрывается в субботу – иногда у тебя все складывается хорошо, иногда нет. Но на самом деле что-то похожее может происходить и на некоторых других трассах.

Просто такова природа «Формулы-1». Пару лет назад Макс Ферстаппен и «Ред Булл» выигрывали почти все гонки. В 90-х почти все выигрывал «Макларен». И «Формула-1 » все равно остается вершиной автоспорта и мы принимаем ее такой, какой есть.

При этом в отношении Монако все постоянно говорят о негативных моментах, а не о позитивных. Может быть, у нас, ФИА, «Формулы-1», появятся какие-то идеи, чтобы улучшить ситуацию. Но я не думаю, что этом есть действительно острая необходимость.

Сейчас о проблеме говорят только потому, что людям нужен контент, а мы, гонщики, стали слишком милыми и вежливыми и отвечаем на все вопросы, которые нам задают. Потому что если бы 40 лет назад вы начали спрашивать у Айртона Сенны и Алена Проста о Гран-при Монако через неделю после гонки, их ответы были бы значительно менее вежливыми», – рассказал Алонсо.

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