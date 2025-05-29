  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон об ужине с Расселлом: «Джордж заказал самое дорогое блюдо, я заплатил – как и должен был»
5

Алекс Албон об ужине с Расселлом: «Джордж заказал самое дорогое блюдо, я заплатил – как и должен был»

Албон сообщил, как Расселл расквитался за поражение в Монте-Карло.

На Гран-при Монако пилот «Уильямса» Алекс Албон сдерживал соперника из «Мерседеса» Джорджа Расселла и заехал в очки, в то время как коллега остался 11-м после штрафа за обгон со срезкой.

Позже гонщики вместе поужинали за счет Алекса.

«Он заказал самое дорогое блюдо. Правда! Пасту с лобстерами, зато пропустил десерт, так что это в каком-то смысле уравнивает.

Но было здорово. Веселый вечер. Я заплатил, да. Как и должен был.

Это была жалкая гонка, и я не могу представить… Нам было за что сражаться, по крайней мере ощущалось, что все не зря, а для остальных, конечно, ситуация была немного хуже», – сообщил Албон перед Гран-при Испании.

Тайский пилот также признал, что не обсуждал с Расселлом заезд:

«Нет, если честно, мы почти не говорили о гонках. Пожалуй, мы мало обсуждаем гонки, когда они заканчиваются. Хотя иногда говорим».

Албон заплатил за ужин с Расселлом после того, как Джорджа оштрафовали за обгон Алекса со срезкой

Джордж Расселл о срезке шиканы: «В какой-то момент подумал: «К черту все, мне плевать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Испании
logoМерседес
logoФормула-1
logoАлександр Албон
Гран-при Монако
logoДжордж Расселл
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кристиан Хорнер: «Цуноде нужно прибавлять, чтобы претендовать на место в «Ред Булл» в 2026-м»
228 минут назад
Гран-при Испании-2025. Расписание трансляций
156 минут назад
Формула-3. Испания. Домингуш выиграл 1-ю гонку, лидер сезона Камара сошел на старте
сегодня, 08:56
Формула E. Шанхай. Гюнтер выиграл 1-ю гонку, Вернь – 2-й, Барнард – 3-й, Роулэнд – 5-й
сегодня, 07:57
Флавио Бриаторе: «Ищем нового человека на пост руководителя «Альпин» и не хотим ошибиться с назначением»
11вчера, 20:06
Вольфф допускает переход Ферстаппена в «Мерседес» в 2026-м, но понимает, что шансы малы (De Telegraaf)
14вчера, 19:05
Шарль Леклер: «Феррари» быстрее в Испании, чем я ожидал»
8вчера, 18:31
Льюис Хэмилтон: «Стараюсь мотивировать команду. Нужно продолжать работать и не сдаваться»
6вчера, 18:29
Кристиан Хорнер: «Для «Ред Булл» критически важно постараться как-то отыграть у «Макларена» очки в этот уик-энд»
3вчера, 18:15
Фернандо Алонсо: «Не так уж важно просто зарабатывать очки, главное – становиться быстрее»
3вчера, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото