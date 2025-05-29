Алекс Албон об ужине с Расселлом: «Джордж заказал самое дорогое блюдо, я заплатил – как и должен был»

Албон сообщил, как Расселл расквитался за поражение в Монте-Карло.

На Гран-при Монако пилот «Уильямса » Алекс Албон сдерживал соперника из «Мерседеса » Джорджа Расселла и заехал в очки, в то время как коллега остался 11-м после штрафа за обгон со срезкой.

Позже гонщики вместе поужинали за счет Алекса.

«Он заказал самое дорогое блюдо. Правда! Пасту с лобстерами, зато пропустил десерт, так что это в каком-то смысле уравнивает.

Но было здорово. Веселый вечер. Я заплатил, да. Как и должен был.

Это была жалкая гонка, и я не могу представить… Нам было за что сражаться, по крайней мере ощущалось, что все не зря, а для остальных, конечно, ситуация была немного хуже», – сообщил Албон перед Гран-при Испании .

Тайский пилот также признал, что не обсуждал с Расселлом заезд:

«Нет, если честно, мы почти не говорили о гонках. Пожалуй, мы мало обсуждаем гонки, когда они заканчиваются. Хотя иногда говорим».

Албон заплатил за ужин с Расселлом после того, как Джорджа оштрафовали за обгон Алекса со срезкой

Джордж Расселл о срезке шиканы: «В какой-то момент подумал: «К черту все, мне плевать»