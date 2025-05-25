Джордж Расселл о срезке шиканы: «В какой-то момент подумал: «К черту все, мне плевать»

Расселл объяснил свои действия на этапе в Монако.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги Гран-при Монако, где финишировал 11-м. В частности, он прокомментировал срезку шиканы после выхода из туннеля – после чего прошел Алекса Албона и получил штраф в виде проезда по пит-лейн.

«Мы сделали это – и все плохо. Если бы мы этого не сделали – все тоже было бы плохо. В какой-то момент я подумал: «К черту все, мне плевать». Я был вне очков, а впереди был финиш впустую.

Я просто хотел насладиться пилотажем в Монако. Вчера мы лишились всего из-за проблем в квалификации.

В Монако я проехал 25 кругов с полным газом. Ирония в том, что со штрафом в виде проезда по пит-лейн я финишировал выше, чем сделал бы это без него – ведь я бы застрял за Алексом [Албоном], [Юки] Цунодой и [Нико] Хюлькенбергом. Немного несовершенная система [с двумя обязательными пит-стопами]», – сказал Расселл.

Джордж также пошутил, что в Монако у каждого пилота должна быть кнопка для разбрызгивания – чего именно, пилот не уточнил, но, видимо, масляных пятен, как в некоторых аркадных играх.

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