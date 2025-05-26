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Албон заплатил за ужин с Расселлом после того, как Джорджа оштрафовали за обгон Алекса со срезкой

Албон и Расселл вместе поужинали после напряженной гонки.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон финишировал девятым на Гран-при Монако, его соперник из «Мерседеса» Джордж Расселл остановился в шаге от очковой зоны.

Расселл провел значительную часть заезда за Албоном, после чего обогнал конкурента, срезав шикану, за что получил штраф в виде проезда по пит-лейн.

«В какой-то момент я подумал: «К черту все, мне плевать», – объяснил решение британец.

Во время гонки Джордж жаловался на то, что Алекс пилотирует слишком медленно и бьет по тормозам.

Тайский гонщик прокомментировал поведение Расселла:

«Джордж дерзкий: когда ты едешь с ним по дороге, он совершает дерзкие маневры. На трассе тоже. Я прекрасно понимал, что он делает, и это было слишком очевидным ходом, чтобы сойти с рук.

Но я аплодирую за попытку – ему необходимо было что-то пробовать, чтобы попасть в очки. И он заставил нас переживать пару кругов, пока ему не выписали проезд по пит-лейн».

В соцсетях Расселл пошутил, что Албон задолжал ему ужин:

«Монако – особенное место, но мы знали, что наш уик-энд закончен после поломки в квалификации. Сегодня ужин с тебя, Албоно!»

В итоге пилоты действительно поужинали, и Алекс оплатил счет.

«Не за что, Джордж», – подписал гонщик фото в соцсетях.

Джордж Расселл о срезке шиканы: «В какой-то момент подумал: «К черту все, мне плевать»

Алекс Албон о сдерживании пелотона: «Уильямс» не хотел и не планировал поступать так»

Фото: соцсети Алекса Албона

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoМерседес
logoУильямс
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoФормула-1
Гран-при Монако
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