«Феррари» интересовалась Хорнером, Кристиан не рассматривает уход из «Ред Булл» (Bild)

«Феррари» изучала замену Вассера на Хорнера.

К исполнительному директору и руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру несколько недель назад проявили интерес в «Феррари», утверждает Bild.

Ситуация в чемпионате «не радует» боссов итальянской компании: Скудерия далека от борьбы за титул и сражается лишь за вторую строчку с «Ред Булл» и «Мерседесом». Менеджеры автопроизводителя якобы задумываются о будущем руководителя команды Фредерика Вассера .

В то же время Хорнер, как пишет немецкое издание, уже отклонял предложение «Феррари» несколько лет назад, а сейчас не рассматривает уход из «Ред Булл ».

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