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Гасли обвинил Цуноду в аварии в Монако, Юки ответил, что поступил бы так же, если бы ситуация повторилась

Экс-напарники Гасли и Цунода разошлись во мнениях по поводу аварии.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли сошел на Гран-при Монако после того, как врезался в гонщика «Ред Булл» Юки Цуноду.

Француз пожаловался на трудности с тормозами по радио, однако после инцидента пояснил, что проблемы возникли уже после столкновения. По мнению Пьера, в аварии виноват Юки, с которым пилоты вместе выступали за «Альфа Таури».

«Тормоза у меня работали. Юки ошибся перед тоннелем, поэтому я подобрался очень близко. На каждом круге он тормозил на гоночной траектории, справа. На том круге я ехал очень близко и решил остаться слева. Он начал тормозить слева, я выбрал правую сторону, а затем он сместился обратно на гоночную траекторию.

Я уже выбрал сторону и тормозил позже него, так что никуда не мог деться. На мой взгляд, ты должен ехать по своей траектории. Места для двух машин и так нет. Можно защищать позицию, но не так: «Я закрою калитку справа, а потом, если ты попробуешь обогнать слева, выдавлю тебя слева». На этой трассе и без того достаточно тяжело. Я просто подумал, что он оставит мне место.

Уверен, мы все обсудим, но не считаю, что это лучший момент с его стороны», – заявил Гасли.

Юки удивили слова Пьера:

«Что? Не считаю, что я сделал что-то не так. Я бы поступил так же, если бы ситуация повторилась – я постоянно прижимался к стене. Я знал, что он попытается обогнать, и не хотел смещаться на торможении».

Гасли врезался в Цуноду и разбил болид на Гран-при Монако. Пьер пожаловался на проблемы с тормозами

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
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Гран-при Монако
logoФормула-1
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