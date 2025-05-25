Гасли врезался в Цуноду и разбил болид на Гран-при Монако. Пьер пожаловался на проблемы с тормозами

Гасли и Цунода столкнулись в Монте-Карло.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли попал аварию на первых кругах Гран-при Монако .

Француз врезался в гонщика «Ред Булл » Юки Цуноду и сильно повредил переднюю часть. Гонщик пожаловался на проблемы с тормозами, которые привели к инциденту. Пьеру удалось доехать до боксов и не вызвать на трассу машину безопасности.

Леклер против «Макларенов» в Монако. Новые правила пит-стопов обещают хаос в гонке