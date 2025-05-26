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Изак Аджар: «Лоусон сильно мне помог, мы продемонстрировали отличную командную работу»

Аджар доволен результатом гонки в Монако.

Пилот «Рейсинг Буллз» подвел итоги Гран-при Монако, отметив, что был очень рад заработать очки в дебютной для себя гонке «Ф-1» в Монте-Карло.

Гонщики «Рейсинг Буллз» по ходу заезда стали первыми открыто использовать тактику со сдерживанием пелотона, пока напарник уезжает вперед и получает возможность «бесплатно» провести пит-стоп без потери позиции.

Аджару эта тактика помогла финишировать на 6-й позиции, а его напарник Лиам Лоусон закончил гонку 8-м.

«Уик-энд сложился для меня превосходно. Мне очень понравилась квалификация, в субботу я получил намного больше удовольствия, чем в воскресной гонке. Но, тем не менее, гонку мы провели хорошо, превосходно исполнив стратегию.

Лиам очень сильно мне помог. Мы продемонстрировали отличную командную работу, что тоже мне помогло, но Лиам ведь тоже заработал очки, я за него рад.

Вообще я горжусь этим результатом, ведь после пятничных практик уверенность в себе у меня была на очень низком уровне, да и третья практика прошла плохо. Так что я не чувствовал себя уверенно за рулем болида, но нам как-то удалось быстро перевернуть ситуацию, так что я очень горжусь командой», – рассказал Аджар.

Что случилось на Гран-при Монако: как командная тактика аутсайдеров превратила гонку в клоунаду?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
Гран-при Монако
logoИзак Аджар
logoЛиам Лоусон
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