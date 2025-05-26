Дэймон Хилл о Lego-гонке: «Решение для Гран-при Монако-2026»
Хилл рассказал, как улучшить ситуацию с обгонами в Монте-Карло.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл выложил фото с пилотами на болидах из Lego.
«Компания Lego объявила решение для Гран-при Монако-2026», – написал Хилл.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
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