Дэймон Хилл о Lego-гонке: «Решение для Гран-при Монако-2026»

Хилл рассказал, как улучшить ситуацию с обгонами в Монте-Карло.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл выложил фото с пилотами на болидах из Lego.

«Компания Lego объявила решение для Гран-при Монако -2026», – написал Хилл.

Спортсмены провели парад гонщиков на двухместных машинах из конструктора перед гонкой в Майами .

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Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»

Фото: соцсети Дэймона Хилла ; соцсети «Формулы-1»