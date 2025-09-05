  • Спортс
  • Мартин Брандл о штрафе Хэмилтону: «Считаю, его нужно было применить во время гонки, чтобы Льюис мог его отбыть»
Мартин Брандл о штрафе Хэмилтону: «Считаю, его нужно было применить во время гонки, чтобы Льюис мог его отбыть»

Брандл высказался о справедливости штрафа Хэмилтона.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о штрафе, который Льюис Хэмилтон получил за ошибку, допущенную на Гран-при Нидерландов.

Когда в зоне последнего поворота был введен режим двойных желтых флагов, Хэмилтон сбросил скорость на 20 км/ч (если сравнивать с данными из практик) и затормозил на 70 метров раньше перед въездом на пит-лейн.

Стюарды изучили эти данные и посчитали, что Льюис недостаточно сильно сбросил скорость. По регламенту пилот «Феррари» должен был получить штраф в виде лишения 10 позиций на старте следующего этапа – однако в ФИА учли тот факт, что Хэмилтон попытался сбросить скорость, и смягчили наказание.

«Это был очевидный штраф. При этом Льюис дважды нарушил правила – потому что еще и превысил скорость на въезде на пит-лейн. Но я считаю, что штраф нужно было применить во время гонки, чтобы Льюис мог его отбыть.

Тем не менее, в данном случае умножение одного неправильного решения на другое не дает нам правильный результат. И частично ответственность на себя должна взять команда.

Потому что у нас есть спортивный регламент, технический регламент, международный спортивный кодекс, плюс особые указание директора гонки на каждом конкретном Гран-при – и нельзя ожидать, что гонщики будут помнить все. Потому что даже мы [смотря со стороны] этого сделать не можем.

Так что команде стоило предупредить Хэмилтона, если она этого не сделала, не гнать так в последнем повороте. И я не думаю, что в «Феррари» могут жаловаться на штраф сам по себе. На самом деле им еще повезло, что Хэмилтон получил 5 секунд штрафа, а не 10», – рассказал Брандл.

Льюис Хэмилтон о потере 5 позиций в Монце: «Был по-настоящему шокирован штрафом»

Что мешает Хэмилтону бороться за победы с «Феррари»? Тормоза – как и 12 лет назад

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
