Аджару вручили новый трофей. Изак разбил кубок за 3-е место в Нидерландах
Изак получил новый кубок за дебютный подиум в «Ф-1».
Пилоту «Рейсинг Буллз» Изаку Аджару на Гран-при Италии вручили новый трофей, изготовленный мануфактурой делфтского фарфора Royal Delft.
В прошлое воскресенье француз впервые в карьере поднялся на подиум, заняв третье место на Гран-при Нидерландов. Во время празднования Изак случайно разбил кубок.
Ранее мануфактура сообщила, что сломанный приз также останется у Аджара.
Аджар получит новый трофей за 3-е место. Разбитый также останется у Изака как «символ легендарного момента»
Изак Аджар: «Мне нужен разбитый трофей – даже не знаю, где он. Новый не будет пахнуть шампанским»
