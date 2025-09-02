0

Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь Гран-при Италии.

В рамках 16-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

5-7 сентября 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 ☀️

2-я практика: 18:00 ☀️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:35

Практика «Ф-2»: 12:00

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 10:15

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:15

2-я гонка «Ф-2»: 10:45

время московское

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Италии
logoФормула-3
logoФормула-1
logoФормула-2
