Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь Гран-при Италии.
В рамках 16-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».
Автодром Монца, Монца
5-7 сентября 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 ☀️
2-я практика: 18:00 ☀️
Суббота
3-я практика: 13:30 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌤️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:35
Практика «Ф-2»: 12:00
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 16:55
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 10:15
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:15
2-я гонка «Ф-2»: 10:45
время московское
Опубликовал: Михаил Ширяев
