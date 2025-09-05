«Я о такой возможности вообще не задумывался». Макс Ферстаппен не планирует садиться за руль «Рейсинг Буллз»

Ферстаппен исключил тесты болида «Рейсинг Буллз».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, что намерен сосредоточиться на своих выступлениях и достижении прогресса за рулем австрийской команды.

Ферстаппен исключил возможность выступлений за «Рейсинг Буллз» на тестах или в пятничной практике перед Гран-при для оценки работы другого болида.

Все данные предположения начались после того, как Фернандо Алонсо в одном из интервью заявил, что Ферстаппен смог бы соперничать с «Маклареном» за рулем болида «Рейсинг Буллз».

«Нет, вряд ли. Мне просто нужно сосредоточиться на своих выступлениях, своем пилотаже. Лучше понимать то, какие вещи мы можем выполнять эффективнее.

Мы в любом случае не сможем выиграть гонку [если Ферстаппен окажется за рулем «Рейсинг Буллз »], сейчас «Макларены» слишком сильны. Так что нет, я о такой возможности вообще не задумывался», – рассказал Ферстаппен.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!