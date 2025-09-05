Тото Вольфф: «Знаете, в какой стране придумывают пародии и смеются над руководителем команды? В Италии»

Вольфф рассказал об отношении итальянцев к шефу «Феррари».

Руководитель «Мерседеса » вспомнил о первых годах в роли шефа команды, когда за нее выступали Льюис Хэмилтон и Нико Росберг , а также рассказал об одном разговоре с нынешним руководителем «Феррари» Фредериком Вассером .

«В начале карьеры я часто слышал: «Тото и вправду подходит для этой роли?» Все колебались: сначала говорили, что у нас величайшая команда и что я гений, а в следующий уик-энд я уже терял авторитет, мой контроль над Льюисом и Нико оказывался никаким, а я не подходил для этой работы.

Думаю, если умножить эту ситуацию на сто, то вы окажетесь в Италии. А там читаете Gazzetta [dello Sport]. Я сказал Фреду: «Не читай Gazzetta и не смотри сайты». Потому что там… знаете, в какой стране придумывают пародии и смеются над руководителем команды?

Фреда это очень огорчило – но, по-моему, это здорово», – отметил Вольфф.

