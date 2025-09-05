Мартин Брандл: «Феррари» выглядит маневренной в Монце, «Макларен» не особенно быстр»

Брандл отметил скорость и управляемость «Феррари» в Монце.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался об итогах первой практики перед Гран-при Италии – быстрейшими оказались представители «Феррари » Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер .

«Plug and play. [«Феррари »] вывела болид на трассу, и он выглядит достаточно маневренным. «Феррари» научилась настраивать машину и извлекать скорость, однако этому сопутствовали проблемы – например, износ планки под днищем. Идеальные настройки есть, но приходится тщательно за всем следить.

«Макларен » был не особенно быстрым, «Уильямс » тоже силен», – отметил эксперт.

Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й