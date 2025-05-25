Тото Вольфф: «Нужно пообщаться с организаторами и понять, возможно ли как-то изменить конфигурацию трассы в Монако»

Вольфф призвал обдумать изменение конфигурации трассы в Монако.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что «Формуле-1» не стоит отказываться от проведения Гран-при Монако из-за отсутствия в гонках обгонов.

По словам Вольффа, для решения проблемы нужно изучить возможность внесения изменений в конфигурацию трассы.

«Даже если в гонке вообще не было пит-стопов и это было бы соревнованием по автокроссу, а не «Формулой-1», Гран-при Монако все равно будет оставаться великолепным соревнованием.

Решающее значение сейчас имеет квалификация. Думаю, нам нужно подумать над разработкой специфических правил конкретно для Гран-при Монако, например ограничить снижение скорости. Можно сделать правило, чтобы ты не мог ехать на какое-то количество секунд медленнее лидеров. Но улучшит ли это ситуацию с обгонами? Вряд ли.

Для улучшения ситуации с обгонами нам нужно пообщаться с руководством автомобильного клуба Монако (организаторами Гран-при) и понять, возможно ли как-то изменить конфигурацию трассы. Но в городских условиях сделать это очень сложно. С одной стороны мы зажаты горой, с другой морем. Но я вижу возможность для позитивных изменений», – рассказал Вольфф.

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