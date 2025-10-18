Берни Экклстоун: «Все признаки в «Макларене» указывают на то, что Норрис должен выиграть титул»
Экклстоун считает, что Норрис может выиграть титул в сезоне-2025.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что «Макларен» относится предвзято к своим пилотам, из-за чего титул может выиграть Ландо Норрис, а не действующий лидер зачета Оскар Пиастри.
«Все признаки в «Макларене» указывают на то, что Норрис должен выиграть титул. Но он, идущий на второй строчке, и лидер чемпионата Пиастри отбирают друг у друга очки – и это может позволить Максу [Ферстаппену] вновь стать чемпионом», – сказал Экклстоун.
Берни Экклстоун считает, что Пиастри выиграет титул: «Оскар – лучший пилот после Ферстаппена»
