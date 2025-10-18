«Ред Булл» о двойном сходе «Макларена»: «Что ж, это было немного драматично»
В «Ред Булл» отреагировали на бурный старт спринта.
Пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис сошли после столкновения на первом круге спринта на Гран-при США.
«Что ж, это было немного драматично», – написал «Ред Булл» в соцсетях.
Гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен сохранил лидерство после старта с поула.
Норрис и Пиастри столкнулись на первом круге спринта в Остине
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Ред Булл»
