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Макс Ферстаппен: «Машине просто не хватало сцепления с трассой»

Ферстаппен оценил выступление в квалификации в Монако.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, в которой занял пятое место. Однако после штрафа Льюиса Хэмилтона Макс переместился на четвертую позицию на стартовой решетке.

Тем не менее, Ферстаппен признал, что прорваться вперед будет очень трудно.

«Думаю, я мог бы оказаться чуть ближе к времени поула, но, опять же, машине просто не хватало сцепления с трассой. Ну а когда машине не хватает сцепления с трассой, ты не можешь выжать из нее весь потенциал. Так что не так важно, отстал ты 0,3 или 0,4 или 0,7 секунды, в конечном счете ты просто оказался недостаточно быстрым.

Я не знаю, чего ждать в гонке. То есть, в этой гонке никто не атакует на пределе, так что тебе должно повезти со стратегией [чтобы отыграть позиции]. При этом гонка будет длинной, а два обязательных пит-стопа могут сделать ее немного интереснее», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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