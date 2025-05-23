Андреа Кими Антонелли о дебюте в Монако: «Я многому научился за сегодняшний день и с нетерпением жду продолжения»

Антонелли доволен пятницей перед Гран-при Монако.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако, поделившись впечатлениями от первого опыта управления болидом «Ф-1» на трассе в Монте-Карло.

«Управлять болидом «Ф-1» на трассе в Монако довольно весело и интересно. Хотя это и сложно – нужно пытаться найти оптимальный баланс, стараться выжать максимум из шин.

Сегодня мы много чего перепробовали. Особенно работая с шинами «софт», с точки зрения эффективности их прогрева. Потому что добиться хорошего сцепления шин с трассой весьма непросто, особенно на одном быстром круге. Но в целом я многому научился за сегодняшний день и с нетерпением жду продолжения.

Мы знаем, что «Феррари» всегда очень сильна здесь, а «Макларен» в целом очень сильно выступает в этом сезоне. Но на тренировках никогда не знаешь, сколько у кого топлива в баках, какой процент мощности двигателя задействуется и так далее. Мы же сосредоточены на себе и своей работе», – рассказал Антонелли.

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