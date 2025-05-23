Льюис Хэмилтон: «Мне предстоит найти способ отыграть немного времени на круге, Леклер очень быстр»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако, отметив, что постарается найти способ немного прибавить в скорости и догнать своего напарника Шарля Леклера.
«Все прошло гладко, хотя первая практика получилась довольно сложной из-за трафика и так далее. Вторая практика прошла намного, намного лучше.
Мне предстоит найти способ отыграть немного времени на круге, Шарль Леклер очень быстр. Но в остальном сессия прошла хорошо.
Думаю, что могу улучшить время на круге за счет пилотажа, правильного выбора траекторий, лучшей работе на торможениях. Например, в первом повороте я проиграл 0,1 секунды.
По ходу круга есть несколько мест, где я еще могу отыграть время. «Феррари» нужно сделать пару минимальных изменений в настройках машины. А я вообще не собираюсь что-то сильно менять. Мы можем изменить какие-то совсем незначительные вещи, но на этом все», – рассказал Хэмилтон.
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