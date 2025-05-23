Ньюи проводит первый уик-энд с «Астон Мартин» на трассе
Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи приехал на Гран-при Монако.
Уик-энд стал первым для британца, который он проводит на автодроме с новой командой.
В 2024 году конструктор покинул «Ред Булл», где работал с 2006-го.
«Хорошо смотришься в зеленом, Эдриан», – написал «Астон Мартин» в соцсетях.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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