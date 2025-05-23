Оскар Пиастри: «Если Ферстаппен выиграет титул, это будет неприятно. Зато мы будем знать, что у меня и Норриса были равные возможности»

Пиастри поддержал подход «Макларена» к борьбе внутри команды.

Пилот «Макларена» допустил, что чемпионом в 2025 году может стать Макс Ферстаппен . Тем не менее Пиастри все равно поддерживает политику команды относительно внутренней борьбы.

В «Макларене » не раз отмечали, что не выделяют первого номера среди Оскара Пиастри и Ландо Норриса – обоим пилотам дают равные возможности. Изменения могут произойти только ближе к концу сезона, если будет определен явный фаворит.

«Обе стороны гаража хотят побеждать, потому что в каждой считают, что именно у них лучший пилот и лучшая команда – в том числе относительно другого болида команды. Всегда хочется получать что-то по заслугам. Ты хочешь, чтобы у тебя была возможность побеждать всех, включая твоих напарников.

[Такой подход] дает Ландо и мне наилучшую возможность для достижения наших личных целей – попытаться выиграть титул, а также добиться главного результата для команды – победы в Кубке конструкторов.

Если нас победит Макс, то, конечно, это будет неприятно. Зато мы будем знать, что у нас обоих [у Оскара и Ландо] были равыне возможности: мы боролись со всеми – и вот как это закончилось. Для нас это самый прямой и честный подход к гонкам – и именно об этом мы просили», – рассказал Пиастри.

Зак Браун: «Меня устроит проигрыш «Макларена» в личном зачете, если другой вариант – убрать гонщика, претендующего на титул, из борьбы»

Гельмут Марко: «Надеюсь, Норрис снова начнет побеждать. Чем больше пилоты «Макларена» чередуются, тем лучше для «Ред Булл»



