Гельмут Марко: «Надеюсь, Норрис снова начнет побеждать. Чем больше пилоты «Макларена» чередуются, тем лучше для «Ред Булл»

«Ред Булл» надеется на победы Норриса.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, сколько гонок нужно выиграть Максу Ферстаппену , чтобы получить шанс на титул, а также высказался о противостоянии Оскара Пиастри и Ландо Норриса в «Макларене».

«Безусловно, необходимо одержать пять или шесть побед, и в борьбе с «Маклареном» это будет тяжело, ведь «Макларен» доказал, что его машина работает на любой трассе, с любым типом шин и при любой температуре. Для нас же все должно сложиться воедино, сработать идеально, чтобы был шанс.

Но я надеюсь, что Ландо Норрис снова начнет побеждать, и они будут отбирать очки друг у друга в «Макларене». Тогда нам нужно будет выжать максимум из ситуации.

Мы сражаемся с обеими машинами «Макларена», так что для нас неважно, кто быстрее в данный момент. Они чередуются. В целом Ландо Норрис был быстрее в Имоле. Очевидно, для нас это преимущество. У нас есть четкий первый номер, Макс, все сосредоточено на нем, в то время как пилоты «Макларена» обычно одинаково быстры. Чем больше они чередуются, тем лучше для нас», – подчеркнул босс.

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