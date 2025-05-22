Гельмут Марко: «Надеюсь, Норрис снова начнет побеждать. Чем больше пилоты «Макларена» чередуются, тем лучше для «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, сколько гонок нужно выиграть Максу Ферстаппену, чтобы получить шанс на титул, а также высказался о противостоянии Оскара Пиастри и Ландо Норриса в «Макларене».
«Безусловно, необходимо одержать пять или шесть побед, и в борьбе с «Маклареном» это будет тяжело, ведь «Макларен» доказал, что его машина работает на любой трассе, с любым типом шин и при любой температуре. Для нас же все должно сложиться воедино, сработать идеально, чтобы был шанс.
Но я надеюсь, что Ландо Норрис снова начнет побеждать, и они будут отбирать очки друг у друга в «Макларене». Тогда нам нужно будет выжать максимум из ситуации.
Мы сражаемся с обеими машинами «Макларена», так что для нас неважно, кто быстрее в данный момент. Они чередуются. В целом Ландо Норрис был быстрее в Имоле. Очевидно, для нас это преимущество. У нас есть четкий первый номер, Макс, все сосредоточено на нем, в то время как пилоты «Макларена» обычно одинаково быстры. Чем больше они чередуются, тем лучше для нас», – подчеркнул босс.
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