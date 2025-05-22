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Зак Браун: «Меня устроит проигрыш «Макларена» в личном зачете, если другой вариант – убрать гонщика, претендующего на титул, из борьбы»

«Макларен» не будет жертвовать одним из пилотов, пока оба сражаются за титул.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что Оскар Пиастри и Ландо Норрис, которых разделяют 13 очков, стремятся к честной борьбе между собой за личное чемпионство.

«Лучший способ выиграть Кубок конструкторов – финишировать первым и вторым в чемпионате пилотов. Это мы и пытаемся сделать. Затем пусть пилоты сами решат, кто станет первым и вторым, а мы должны предоставить им честное и прозрачное отношение.

В прошлой гонке Оскар стал первым по итогам третьего сегмента квалификации, до этого Ландо. Когда прибудут обновления, если мы не сможем поставить их на обе машины сразу, то один получит их в первый уик-энд, другой – в следующий, и наоборот.

Наши пилоты не просят о фаворитизме, они просят о честном отношении и получают его. Думаю, это очень комфортная ситуация для них – пусть победит сильнейший.

Надеюсь, мы предоставим им болид, благодаря которому они будут сражаться вдвоем до последней гонки и не станут так сильно отбирать очки друг у друга, чтобы Макс [Ферстаппен] или кто-то еще смог подобраться. Если все так и будет, значит, победителем чемпионата станет тот, кто справится лучше», – заявил Браун.

Босс отметил, что готов скорее проиграть в чемпионате пилотов, чем лишить одного из них шансов на титул:

«Меня это устроит. Меня это устроит, ведь другой вариант – как ты можешь убрать гонщика, претендующего на титул, из борьбы? Это просто неправильно.

Если второй пилот не сражается за чемпионство, я это понимаю: можно пожертвовать квалификацией Цуноды, чтобы он дал Максу слипстрим или еще что-то. Я понимаю, когда жертвуют второй машиной «Ред Булл», ведь она не претендует на титул, это легкое решение.

Но когда два гонщика занимают первое и второе места, а разница в очках меньше, чем один финиш на второй позиции, как ты можешь даже рассматривать перевод одного их них на роль поддержки? Мы точно так не поступим.

Вот наша позиция: пока не станет понятно, что у одного из гонщиков существенно выше шансы, чем у другого – так было, когда мы приняли решение в прошлом году – мы ни за что не будем занимать сторону одного гонщика, если оба претендуют на титул.

Разумеется, можно сказать, что у Макса 110-процентная поддержка в личном зачете, так что, наверное, он получит несколько лишних очков благодаря напарнику, в то время как наши ребята могут отнимать баллы друг у друга. Именно это и случилось в 2007 году, когда мы не выиграли чемпионство.

Наши гонщики хотят выиграть [титул], победив 19 остальных соперников. Есть и другой аспект: я бы предпочел, чтобы два пилота сражались за титул, чем вариант, при котором один из них играет вторую роль. Я оптимистично настроен и надеюсь, что этот момент не настанет.

Но оба наших пилота говорили, что хотят завоевать чемпионство, обыграв всех, в том числе напарника. Думаю, они менее заинтересованы в победе благодаря тому, что мы задвинем партнера».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoЗак Браун
logoМакс Ферстаппен
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
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