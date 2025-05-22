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Макс Ферстаппен об отсутствии на спецпоказе фильма «Ф-1»: «Хотелось провести больше времени дома»

Ферстаппен объяснил отсутствие на спецпоказе фильма «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не пошел на специально организованный для гонщиков и руководства премьерный показ нового фильма «Ф-1», потому что ему хотелось провести больше времени дома.

В соцсетях заметили, что в то время, когда шел спецпоказ фильма, Ферстаппен находился дома и участвовал в стриме по симрейсингу.

Помимо Ферстаппена, среди пилотов «Ф-1» на показе фильма не было только Ланса Стролла – гонщик «Астон Мартин» объяснил свое отсутствие тем, что у него были дела и что он посмотрит фильм как-нибудь потом.

«Я заранее сообщил ФОМ, что не буду присутствовать там тем вечером. Они об этом знали. Причина? Мне просто хотелось провести больше времени дома. Ведь данное мероприятие не было обязательным для посещения, а значит я мог тратить свое личном время так, как считал нужным. А я предпочитаю проводить свое свободное и личное время дома, в особенности потому, что выступая в «Формуле-1» ты и так очень редко можешь бывать дома.

И то, что в такие дни мне хочется проводить больше времени дома – это нормально. К тому же, после пополнения в семье мне только сильнее хочется проводить дома больше времени», – рассказал Ферстаппен.

Гонщики собираются на предпремьерный показ фильма «Формула-1» в Монако, Ферстаппен стримит симрейсинг

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoРед Булл
Гран-при Монако
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
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