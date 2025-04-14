Расселл и «Мерседес» близки к подписанию контракта по схеме «2+1» на 30 млн долларов за сезон (Autosport)
Переговоры о новом соглашении Джорджа Расселла с «Мерседесом» проходят успешно, сообщает Autosport.
Британец занимает четвертую строчку в нынешнем чемпионате. Сильные выступления Джорджа укрепляют его переговорные позиции. На Гран-при Бахрейна гонщик стал вторым, на его счету три подиума в четырех гонках.
Текущий контракт Расселла истекает в конце года. В последние недели обсуждался потенциальный переход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес» – возможно, на место Джорджа.
Но, как ожидается, Расселл заключит новую двухлетнюю сделку с опцией продления на 2028 год. Пилот будет получать примерно 30 миллионов долларов за сезон.
Ферстаппен сможет разорвать контракт с «Ред Булл», если не будет в топ-3 «Ф-1» летом. Сейчас Макс 3-й, отрыв от Расселла – 6 очков (GPblog)
Ферстаппену открылся путь в «Мерседес»? Идеальный момент для обмена-сенсации с Расселлом
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