Макс Ферстаппен о 6-м месте в Бахрейне: «Ред Булл» не борется за чемпионство»
Ферстаппен заявил, что «Ред Булл» не участвует в борьбе за титул.
Пилот «Ред Булл» недоволен итогами Гран-при Бахрейна, где финишировал шестым.
«Мы не смогли бы подняться выше шестого места – независимо от стратегии. Все, что могло пойти не так, пошло не так.
Мне не понравилась гонка. Мы были слишком медленными относительно лидеров, боролись с середняками.
Мы не боремся за чемпионство, просто пытаемся разобраться с проблемами болида», – сказал Ферстаппен.
Гран-при Бахрейна-2025. Пиастри выиграл гонку, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: SoyMotor.com
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