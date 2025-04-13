Макс Ферстаппен о 6-м месте в Бахрейне: «Ред Булл» не борется за чемпионство»

Ферстаппен заявил, что «Ред Булл» не участвует в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл » недоволен итогами Гран-при Бахрейна, где финишировал шестым.

«Мы не смогли бы подняться выше шестого места – независимо от стратегии. Все, что могло пойти не так, пошло не так.

Мне не понравилась гонка. Мы были слишком медленными относительно лидеров, боролись с середняками.

Мы не боремся за чемпионство, просто пытаемся разобраться с проблемами болида», – сказал Ферстаппен .

Гран-при Бахрейна-2025. Пиастри выиграл гонку, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й

