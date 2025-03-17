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Кристиан Хорнер: «Очень странно, что в «Макларене» быстро прогревали шины, и при этом добились очень низкого износа»

Хорнер отметил отличную работу «Макларена» с шинами.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Австралии, высказавшись о ходе гонки и соперничестве Макса Ферстаппена с гонщиками «Макларена»:

«У «Макларена» очень сбалансированная машина. Особенно сильно они смотрелись на третьем секторе. Макс хорошо провел старт гонки, вроде бы оказался заблокирован, но затем провел отличный маневр по внешней траектории, сумев опередить Оскара Пиастри, и смог немного побороться с Ландо Норрисом.

Однако я считаю, что наша машина чуть тяжелее работала с шинами, в особенности на третьем секторе. Именно тогда отрыв и начал увеличиваться, а Оскару удалось обогнать Макса.

Интересно, что в конце своего жизненного цикла комплект промежуточных шин вдруг вновь стал работать лучше. И мы вновь стали выглядеть конкурентоспособными.

На пит-стопе мы перешли на шины «медиум», и я несколько удивился тому, что большинство соперников решило перейти на «хард», хотя трасса все еще была мокрой. Мы же посчитали, что «медиум» в таких условиях прогреть будет заметно проще.

Но затем дождь возобновился, хотя сильно мокрой трасса была только на третьем секторе. На первом и втором секторе мы оставались очень быстрыми, и стратегия с более поздним пит-стопом почти сработала».

Хорнер также заметил, что на этапе в Мельбурне болид «Макларена» значительно лучше других справлялся с работой с шинами:

«Да, ситуация отличалась от всех остальных команд. Очень странно, что «Макларену» удавалось быстро прогревать свои шины, и при этом добиться очень низкого износа резины. Потому что обычно приходится выбирать либо одно, либо другое. Так что да, на трассе в Мельбурне в «Макларене» блестяще справились с задачей.

Когда ваша машина идеально сбалансирована, то все вдруг становится намного проще. Речь всегда идет о сочетании работы аэродинамического и механического баланса. И на примере «Макларена» можно увидеть, как им удалось попасть в идеальные настройки на этой трассе».

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Гран-при Австралии
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
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