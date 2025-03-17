Андреа Кими Антонелли: «Невероятно доволен 4-м местом в крайне сложных условиях»

Антонелли высказался об отличном результате в дебютной гонке «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что чувствует после того, как завоевал четвертую позицию по итогам Гран-при Австралии .

«Очень и очень насыщенная гонка. В первой же гонке пришлось столкнуться со всеми возможными условиями! Безусловно, было непросто, но я невероятно доволен.

Команда проявила себя замечательно, и я также доволен тем, как справился, несмотря на пару ошибок, из-за которых я немного потерял.

Но, должен сказать, условия были крайне сложными, в целом же я очень доволен. Команда по-настоящему здорово меня направляла на протяжении всей гонки, и теперь я с нетерпением жду этап в Китае.

Я был очень доволен прогрессом по ходу практик. Конечно, то, что произошло в квалификации (повреждение болида после проезда по поребрику – Спортс”), разочаровало, и, думаю, я тоже мог справиться лучше.

Но это очень хороший опыт, и сегодня я также получил хороший опыт, наблюдая за происходящим из хвоста пелотона и прорываясь. Безусловно, это очень полезный урок, и не могу жаловаться на результат», – отметил итальянец.

Антонелли, заменивший Хэмилтона в «Мерседесе», стал 4-м в дебютной гонке в «Ф-1» после отмены штрафа

Тото Вольфф: «Если Антонелли продолжит в том же духе, то у него хорошее будущее»