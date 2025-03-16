Антонелли, заменивший Хэмилтона в «Мерседесе», стал 4-м в дебютной гонке в «Ф-1» после отмены штрафа

18-летний новичок «Ф-1» остановился в шаге от подиума в первой же гонке.

После Гран-при Австралии «Мерседес» запросил пересмотр штрафа Андреа Кими Антонелли , и стюарды согласились с командой.

Дебютант «Формулы-1», заменивший Льюиса Хэмилтона, который перешел в «Феррари», опустился с четвертой позиции на пятую из-за пятисекундного наказания за небезопасный выпуск болида из боксов. Изначально судьи признали, что машина Антонелли помешала Нико Хюлькенбергу из «Заубера ».

После финиша стюарды посчитали, что «Мерседес » располагает новым и значимым доказательствам – видеозаписью, которая не была доступна ранее.

В итоге штраф Антонелли был отменен, итальянец поднялся на четвертую строчку, пилот «Уильямса » Алекс Албон вернулся на пятую.

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