Антонелли, заменивший Хэмилтона в «Мерседесе», стал 4-м в дебютной гонке в «Ф-1» после отмены штрафа
После Гран-при Австралии «Мерседес» запросил пересмотр штрафа Андреа Кими Антонелли, и стюарды согласились с командой.
Дебютант «Формулы-1», заменивший Льюиса Хэмилтона, который перешел в «Феррари», опустился с четвертой позиции на пятую из-за пятисекундного наказания за небезопасный выпуск болида из боксов. Изначально судьи признали, что машина Антонелли помешала Нико Хюлькенбергу из «Заубера».
После финиша стюарды посчитали, что «Мерседес» располагает новым и значимым доказательствам – видеозаписью, которая не была доступна ранее.
В итоге штраф Антонелли был отменен, итальянец поднялся на четвертую строчку, пилот «Уильямса» Алекс Албон вернулся на пятую.
Антонелли прорвался с 16-го на 5-е место в дебютной гонке, 4 новичка сошли
Дождевое безумие в «Ф-1»: безошибочный титан Норрис выиграл, шесть сходов, бардак «Феррари»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий