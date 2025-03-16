Тото Вольфф: «Если Антонелли продолжит в том же духе, то у него хорошее будущее»
Руководитель «Мерседеса» поделился мнением о выступлении Кими Антонелли на Гран-при Австралии, где итальянец прорвался с 16-го места на 4-е.
«Он стартовал 16-м, ему повезло, что некоторые пилоты сошли – он смог этим воспользоваться. Просто прошел всех одного за другим.
Вне трафика он показал хороший темп и в конце концов финишировал четвертым на трассе и пятым по результатам гонки (Антонелли получил 5-секундый штраф за неправильный выезд с пит-стопа, однако после гонки «Мерседес» обжаловал решение; ФИА согласилась и вернула итальянцу четвертую позицию – Спортс”). Это впечатляет.
Даже очень хорошие пилоты [Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс] попадали в разворот или сталкивались со стеной. Не доехать до финиша проще, чем финишировать. Он [Кими] сохранял хладнокровие. Наблюдать за этим было потрясающе. Если он продолжит в том же духе, то у него хорошее будущее», – отметил Вольфф.
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
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